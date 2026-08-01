CyL invita a conocer 390 monumentos en 316 localidades de toda la Comunidad abiertos durante el verano

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado 11 de julio y hasta el próximo 6 de septiembre, 390 monumentos de toda la Comunidad permanecerán abiertos al turismo gracias al 'Programa de Apertura de Monumentos Verano 2026' promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con las Diócesis de Castilla y León.

Son 316 localidades de las nueve provincias las que albergan los 390 monumentos abiertos y organizados en torno a 21 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas. 'Camino de Santiago Francés', 'Camino Mozárabe-Sanabrés' y 'Camino de Madrid'; diferentes programas de promoción del románico. 'Románico Norte', 'Románico Sur' y 'Románico Zamorano'; programas vinculados a productos turísticos como el 'Valle del Duero', 'D.O.Toro', 'Arribes del Duero y Sayago' o 'Ciudades Patrimonio Mundial'; otros relacionados con la promoción de estilos artísticos predominantes, como son 'Mudéjar al sur del Duero', 'Gótico y Renacentista', 'Retablos Platerescos al Este de León' o 'Barroco'; así como programas vinculados a la promoción de comarcas o territorios concretos, como 'Sierras del Sur', 'Valle del Silencio y El Bierzo', 'Soria Norte', 'Campos y Páramos', 'La Tierra del Vino', 'Aliste y La Raya' o el programa 'Sierra de Guadarrama y Ayllón'.

Los monumentos estarán abiertos de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas (salvo indicaciones en el folleto promocional).

Esta homogeneización de horarios en la apertura de los monumentos facilita el desarrollo organizativo y promocional del mismo.

Camino de Santiago Francés Por su especial relevancia e impulso turístico, el programa Camino de Santiago Francés cuenta con un mayor período de apertura al turismo.

Así, este programa con 41 monumentos abiertos en las provincias de Burgos, Palencia y León se extiende hasta el 18 de octubre, favoreciendo la visita de todos los peregrinos y visitantes del Camino durante los meses de verano e inicio del otoño.

Toda la información acerca del programa, así como de la propuesta de monumentos abiertos, está disponible en la página web www.turismocastillayleon.com , donde se puede descargar el folleto promocional, que recoge información de los monumentos abiertos, organizados por programas y provincias, con datos de horarios y mapa de situación de las diferentes localidades.