CyL lamenta la "degradación" de las instituciones por la situación política y acusa a Sánchez de "mirar por su interés"

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha tachado de "absolutamente insostenible" la situación política que atraviesa España tras las nuevas informaciones conocidas en los últimos días y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de priorizar su "interés personal" frente al del conjunto de los españoles.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "todos los españoles padecen las consecuencias" de esta situación.

Precisamente y sobre la necesidad de que el jefe del Ejecutivo central convoque elecciones para dar una salida a esta situación, Fernández Carriedo ha señalado que esta decisión compete al propio Sánchez, a quien ha acusado de "mirar por su interés".

"Estoy convencido de que él va a hacer no lo que le interese a España o a su partido, sino lo que le interese a él personalmente", ha añadido, para después subrayar que esa valoración "tendría que tener en cuenta más el interés del conjunto de los españoles y no sólo su interés personal".