Archivo - La dermatosis nodular contagiosa de los bóvidos (DNC) es una enfermedad vírica de alta difusibilidad en el ganado bovino. - CITA - Archivo

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha acordado que a partir del próximo 1 de diciembre decaigan parcialmente las medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en la Comunidad Autónoma, pero ha mantenido la obligación de desinsectar todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos en este territorio.

Así figura en una resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El departamento autonómico ha justificado esta modificación en la evolución de esta enfermedad vírica de los bóvidos, de declaración obligatoria y con graves consecuencias sanitarias y económicas. Desde el último foco declarado en España, registrado en Huesca el 3 de marzo de 2026, no se ha notificado ningún nuevo caso.

En total, desde la primera detección de la enfermedad en el país en octubre de 2025, se han contabilizado 20 focos --18 en Girona y dos en Huesca--, cuya última zona de restricción se levantó a finales de abril de 2026 para pasar a ser zona de vacunación-II. Asimismo, el plan de vacunación cesó en octubre de 2026 en Navarra y Guipúzcoa, donde en noviembre las zonas de vacunación-II pasaron a considerarse de tipo I, mientras que el próximo 31 de diciembre concluirá la vacunación en Cataluña y Aragón en coordinación con Francia, país que no ha registrado nuevos casos desde el 2 de enero de 2026 tras sumar 117 focos. Así, de acuerdo con el Reglamento Delegado de la UE, a partir del 1 de enero de 2027 comenzará un periodo de espera de ocho meses en el que estos territorios se mantendrán oficialmente como zonas de vacunación y deberán cumplir los requisitos marcados en las normas para autorizar los movimientos de animales.

Pese al levantamiento parcial de las medidas cautelares adoptadas inicialmente en noviembre de 2025 y prorrogadas de forma continuada desde entonces, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha considerado necesario mantener la desinsectación obligatoria de todos los vehículos ganaderos en Castilla y León para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales, sin perjuicio de las tareas obligatorias de limpieza y desinfección establecidas en el Real Decreto 638/2019.