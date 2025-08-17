CyL lidera el incremento en innovación en Europa y alcanza un crecimiento del 20,3% entre 2018 y 2025

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor incremento en innovación entre 2018 y 2025, con un 20,3 por ciento, y encabeza el rendimiento en el Indicador de Ventas de Innovaciones, empatada con cinco regiones europeas, según el Cuadro de Mando de la Innovación Regional publicado por la Comisión Europea en julio.

La Comunidad se sitúa además como la tercera autonomía española en innovación sobre cifra de negocio y también en desempeño innovador respecto a la media, de acuerdo con el Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2023, que evalúa los resultados de los sistemas de innovación en 241 regiones de 22 Estados miembros de la Unión Europea.

En cuanto al esfuerzo tecnológico, Castilla y León mantiene el quinto puesto en gasto en Ivestigación + Desarrollo (I+D) sobre PIB y en gasto en I+D por habitante. En 2023 destinó 964 millones de euros, un 11,2 por ciento más que en el ejercicio anterior, lo que representa el 4,3 por ciento del total nacional, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Asimismo, el sector empresarial lidera este impulso al concentrar el 61 por ciento del gasto en I+D de la Comunidad, con un incremento del 13 por ciento en 2023 hasta los 588,2 millones, frente al 56 por ciento de media nacional. El sector universitario, por su parte, elevó un 7,5 por ciento su inversión, hasta los 292,7 millones, el 30,4 por ciento del total.

También aumentó el personal dedicado a I+D, con 11.741 personas en 2023, de las que un 43,3 por ciento son mujeres, por encima de la media nacional (40,9 por ciento). En el caso de las universidades de Castilla y León, este porcentaje supera el 50 por ciento desde 2022.

La evaluación intermedia de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027 refleja que, entre 2021 y 2023, se han movilizado 5.400 millones de euros, desarrollado 503 actuaciones y emitido 346 informes en el ámbito de la I+D+i digitalización.

Por otro lado, entre las iniciativas destacadas figuran la aceleradora de 'startups' Wolaria, el programa Infrared de infraestructuras compartidas, la Red de Institutos de Investigación Biosanitaria y el impulso a proyectos en bioeconomía, ciberseguridad, patrimonio cultural y aeroespacial entre otros.

En materia de digitalización, la RIS3 ha desplegado el Programa CyL Digital, la Red Argos de transformación digital, el proyecto Territorio Rural Inteligente y el Portal de Datos Abiertos, además de programas de competencias digitales y actuaciones en sanidad, educación y gobierno abierto.

La Estrategia RIS3, aprobada en septiembre de 2021 por la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo reforzar el ecosistema innovador de la Comunidad y avanzar en la especialización inteligente en áreas como la calidad de vida, la neutralidad en carbono y la fabricación avanzada.