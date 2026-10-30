CyL llega a agosto con un superávit de 243 millones, el 0,30% del PIB, quinto mejor dato del país

Economía.- El superávit por cuenta corriente cae en agosto un 10,5%, a 5.100 millones, pese mejorar turismo y viajes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha llegado al mes de agosto con un superávit de 243 millones de euros que representan el 0,30 por ciento del PIB, frente a los 51 millones en negativo de 2025 cuando representó el -0,07 por ciento del PIB.

Se trata del quinto mayor superávit de las comunidades autónomas tanto en cifras absolutas, que encabezó Canarias (518 millones), como en términos de porcentaje respecto al PIB, que lideró la Comunidad Foral de Navarra (1,13 por ciento).

Se da la circunstancia además de que el conjunto de las comunidades autónomas cerró agosto con un déficit de 23 millones, frente a los 970 millones del mismo periodo de 2025. Esta evolución supone una reducción del déficit del 97,6 por ciento.

En relación con el PIB, el saldo es de equilibrio presupuestario, frente al déficit del 0,06 por ciento del PIB registrado un año antes. En los ocho primeros meses del ejercicio, los ingresos no financieros de las comunidades autónomas se incrementan un 5,8 por ciento, hasta los 186.488 millones, por encima del crecimiento de los gastos, que aumentan un 5,3 por ciento, hasta los 186.511 millones.

En España, el déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración local, ha cerrado agosto con un importe de 31.183 millones, superior en un 7 por ciento al del mismo periodo de 2025, con un peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 1,75 por ciento, superior al 1,72 por ciento del año pasado.

Los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) reflejan que a finales de agosto de 2026 se ha registrado un déficit primario de 2.095 millones, equivalente al 0,12 por ciento del PIB, e inferior en un 21,4 por ciento al déficit primario de 2025. El saldo primario se obtiene si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses.

La IGAE también ha publicado este viernes los datos de déficit del Estado, en este caso con cifras hasta finales de septiembre de 2026. En términos de contabilidad nacional, el déficit del Estado ha sido de 39.034 millones, superior en un 25,8 por ciento al obtenido en el mismo periodo de 2025.

En términos del PIB, el déficit de 2026 equivale al 2,19 por ciento de dicha magnitud, superior en 0,35 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 1,84 por ciento.