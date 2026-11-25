Archivo - Un investigador usando un microscopio. - CAIB - Archivo

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se situó como la quinta comunidad autónoma con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2025, con un 1,37 por ciento, como en 2024, y ligeramente por debajo de la media que se mantuvo en el 1,50 por ciento, según los datos definitivos de la Estadística sobre Actividades de I+D publicada este miércoles por el INE.

En concreto, las comunidades con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna sobre el PIB en 2025 fueron Comunidad Foral de Navarra (2,53 por ciento), País Vasco (2,29 por ciento) y Comunidad de Madrid (2,19 por ciento) con Castilla y León en quinto lugar justo por debajo de la media.

Por el contrario, los territorios que registraron los menores porcentajes fueron fueron Islas Baleares (0,43 por ciento), Canarias (0,54 por ciento) y Castilla-La Mancha (0,58 por ciento).

Por su parte, el gasto en Investigación y Desarrollo I+D interna alcanzó los 1.064,7 millones de euros en Castilla y León en 2025, frente a los 1.022,34 millones de 2024, lo que representa el 4,2 por ciento del total y un aumento del 4,2 por ciento, por debajo del incremento nacional que llegó al 5,8 por ciento hasta los 25.321,27 millones de euros.

Se trata, en concreto, del sexto peor dato del país. Las comunidades con las mayores tasas de crecimiento en gasto de I+D interna en 2025 fueron Principado de Asturias (23,8 por ciento), Extremadura (20,5 por ciento) e Islas Baleares (18,1 por ciento). Por el contrario, el gasto de I+D interna descendió un 2,6 por ciento en Región de Murcia, con Castilla y León con el quinto menor aumento.

Según esta misma estadística, un total de 13.176 personas en equivalencia a jornada completa (EJC) se dedicaron a actividades de I+D interna en 2025, un 4,8 por ciento más que en 2024, por debajo de la media que creció un 5,1 por ciento y llegó a las 310.336 personas.