CyL muestra sus condolencias por la tragedia de Urda (Toledo) con un minuto de silencio en los ayuntamientos

Alfonso Fernández Mañueco, durante el minuto de silencio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Castilla y León han sido punto de encuentro para rendir un sentido homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Todos los consistorios han secundado la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las 20.00 horas se han citado autoridades locales, autonómicas y estatales.

En Salamanca ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto al alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, o el presidente de la Diputación, David Mingo, entre otras personalidades políticas.

Mañueco ha insistido en su mensaje "de pésame, de solidaridad, de recuperación, de reconocimiento" y ha pedido "que se esclarezcan las causas lo antes posible". "Toda España está de luto", ha insistido para trasladar, en primer lugar, el "pésame a los familiares de las víctimas" y luego "una pronta recuperación a los que están ingresados, los heridos, a los hospitalizados".

Además, ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, "que llegaron de manera inmediata en todos los ámbitos, ámbito sanitario, de Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todos los vecinos de Urda y de los municipios colindantes".

Por último, el presidente autonómico ha querido "trasladar desde Castilla y León, desde Salamanca", su "solidaridad a Castilla La Mancha y Andalucía, golpeadas por segunda vez en un accidente de estas características".

En Valladolid, ha estado presente también el líder de Vox, Santiago Abascal, que minutos antes participaba en un acto de precampaña. Lo ha hecho, no obstante, separado de la corporación local.