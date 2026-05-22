CyL no volverá al CISNS hasta que García, la ministra "más incompetente", aborde la huelga de forma "seria"

Archivo - El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. - SACYL - Archivo

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha advertido este viernes de que la Comunidad no volverá a participar en un Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) hasta que la ministra, Mónica García, que, a su juicio, es la "más incompetente de la historia de España en sanidad", aborde de forma "seria y profunda" la huelga de médicos y técnicos sanitarios.

Vázquez ha realizado estas declaraciones tras participar en dicho órgano reunido este viernes y ha afeado que el encuentro se haya dedicado a tratar asuntos como el reparto de fondos para la salud mental o los cuidados de enfermería con unas cantidades que ha calificado de "absolutamente exiguas".

"El Ministerio de Sanidad dedica exclusivamente 0,8 céntimos de euro para el plan de salud mental y 60.000 euros para el plan de cuidados de enfermería" para cada castellano y leonés, según ha detallado el consejero, quien ha apuntado que todo esto ocurre "a las puertas de nuevos conflictos laborales y en medio de una nueva semana de huelga del colectivo médico". "Son cuestiones enormemente menores frente a la enorme conflictividad del sistema sanitario en este momento".

Al respecto, el titular de Sanidad ha alertado de que el conflicto con los profesionales médicos acumula prácticamente un año desde su inicio y suma 30 días laborables de huelga, una situación que supone una repercusión "muy importante y muy grave" para los pacientes y para el propio sistema de salud.

Asimismo, ha criticado que García "no da solución a los problemas de conflictividad", ante la convocatoria de un nuevo paro laboral de los técnicos sanitarios para el próximo lunes, al cual se añadirá otra jornada de huelga del mismo colectivo el lunes siguiente y el próximo día 15 de junio.

De este modo, Vázquez ha reprochado que coincidirán las huelgas "tanto de médicos como de técnicos" pese a lo que el departamento ministerial no aporta salida alguna. "Es la ministra más incompetente de la historia de España en sanidad, sigue minimizando el tema y sigue sin adoptar una solución para este grave conflicto sanitario", ha criticado.

Por este motivo, Castilla y León ha vuelto a solicitar en el seno de la reunión del Pleno de este viernes la celebración de un consejo extraordinario en el que, según Vázquez, además del Ministerio de Sanidad, se encuentren presentes el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública con el objetivo de dar una salida a estos problemas laborales "que la ministra no es capaz de solucionar".