CyL, novena CCAA con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre, con 95

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se mantiene como la novena comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre de 2025, con un total de 95 casos (94 de personas físicas y una de persona jurídica), según los datos aportados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Hace el año ocupaba el séptimo puesto del ranking nacional con 141 ejecuciones hipotecarias.

Según la estadística del INE, sólo un caso de ejecución hipotecaria correspondió a vivienda nueva mientras que los otros 94 son de vivienda usada.

En concreto, Andalucía (948), Cataluña (820) y Comunitat Valenciana (782) presentaron el mayor número de ejecuciones mientras que los menores se dieron en La Rioja (18), Comunidad Foral de Navarra (21) y Cantabria (26).

En total y según esta misma encuesta, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.471), Comunitat Valenciana (1.350) y Cataluña (1.093). Por su parte, La Rioja (24), Comunidad Foral de Navarra (33) y Cantabria (39) registran el menor número.

En cuanto al total de fincas hipotecadas Castilla y León ocupa el noveno lugar con 174 (206 hace un año cuando ocupaba el octavo lugar del ranking nacional) y la mayoría son viviendas, con esos 95 casos, seguidas de otras urbanas (49), de las fincas rústicas (21) y de los solares (9).