CyL, octava CCAA con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre, con 191

Archivo - Un hombre introduce una llave en la cerradura de la puerta de una vivienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se situó como la octava comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el segundo trimestre de 2026 con un total de 191 casos (138 de personas físicas y 53 de personas jurídicas), según los datos aportados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Hace el año ocupaba el noveno puesto del ranking nacional con 95 ejecuciones hipotecarias entonces.

Según la estadística del INE, sólo cuatro casos de ejecuciones hipotecarias correspondieron a vivienda nueva mientras que los otros 187 son de vivienda usada.

En concreto, Andalucía (1.154), Cataluña (1.079) y Comunitat Valenciana (717) presentaron el mayor número de ejecuciones y los menores se dieron en La Rioja (13), Comunidad Foral de Navarra (27) y Cantabria (31).

Y según esta misma encuesta, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas este trimestre fueron Andalucía (1.674), Cataluña (1.355) y Comunitat Valenciana (1.011) mientras que La Rioja (21), Comunidad Foral de Navarra (36) y Cantabria (49) registraron el menor número.

En cuanto al total de fincas hipotecadas Castilla y León ocupa el noveno lugar con 262 (174 hace un año cuando también ocupaba el noveno lugar del ranking nacional) y la mayoría son viviendas, con esos 191 casos, seguidas de otras urbanas (57) y de los solares (14).