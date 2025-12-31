CyL participa en el proyecto europeo Endorse para la recuperación y reutilización del fósforo en agricultura sostenible

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, participa como socio español en el proyecto Endorse, una iniciativa financiada por el programa Interreg SUDOE de la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una estrategia transnacional para la recuperación y valorización del fósforo como fertilizante sostenible.

Endorse busca dar respuesta a uno de los grandes retos medioambientales y agrícolas de Europa como es la escasez de fósforo primario y el impacto que su exceso causa en los suelos y los ecosistemas acuáticos, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Así, a través de la investigación, la innovación tecnológica y la cooperación entre entidades de España, Portugal y Francia, el consorcio trabajará en la recuperación de fósforo a partir de aguas residuales y su transformación en fertilizantes aptos para la agricultura circular, con ejemplos reales de cultivos en campo y en invernadero.

Tras la finalización, los territorios despondrán de una hoja de ruta clara y de casos de éxito para poner en marcha planes de acción de recuperación del fósforo, ganando en sostenibilidad y resiliencia medioambiental y económica.

El fósforo es un elemento esencial para la producción de alimentos, pero sus reservas naturales son limitadas y no renovables y Endorse propone una alternativa sostenible que permita cerrar el ciclo de nutrientes, reducir la dependencia de importaciones y minimizar la contaminación derivada del vertido de residuos, han añadido las mismas fuentes.

INICIATIVAS

Para alcanzar este objetivo, se pondrán en marcha pilotos de recuperación y reutilización del fósforo en distintos territorios del sudoeste europeo como Castilla y León (España), Norte de Portugal y Nouvelle-Aquitaine y Occitanie (Francia).

La Fundación Patrimonio Natural tendrá un papel destacado en el proyecto, participando activamente en todos los grupos de trabajo y liderando varias actividades clave.

Desde la Comunidad se coordinará la identificación de las normativas y políticas actuales y futuras relacionadas con el fósforo, así como el análisis de barreras legales y regulatorias que dificultan su recuperación y valorización como fertilizante. Esta labor será fundamental para identificar los puntos de mejora y las sinergias entre los territorios de España, Francia y Portugal.

En el ámbito de la investigación aplicada, la Fundación será responsable de realizar uno de los pilotos en campo, aplicando fertilizantes a base de fósforo recuperado en suelos agrícolas de la Comunidad. Este piloto servirá para validar el uso de estas soluciones en condiciones reales y estará acompañado de una jornada de puertas abiertas para la difusión de resultados.

Además, se coordinarán estudios teóricos que compararán estos productos con otras corrientes residuales del sector agrario, como los purines, en términos de viabilidad agronómica y sostenibilidad.

Finalmente, liderará la elaboración de una estrategia transnacional que marcará el camino hacia un modelo más circular y resiliente en la gestión del fósforo en el espacio SUDOE, basándose en todo el conocimiento y las experiencias adquiridas durante el proyecto. La Fundación también colaborará en las sesiones de capacitación y en todos los procesos de co-creación del proyecto.

El proyecto Endorse está coordinado por la Fundación Centro Gallego de Investigaciones del Agua (CETAQUA Galicia) y cuenta con la participación de Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Región de Murcia) y Aquona, los portugueses Instituto Politécnico de Bragança y Acushla S.A. y los franceses Fertil'Innov Environnement y Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime & Deux-Sèvres. Además de la Fundación Patrimonio Natural.

Endorse cuenta con un presupuesto total de 1.739.900 euros, cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg SUDOE y tendrá una duración de tres años (2025-2028).