CyL pasa al segundo puesto en pernoctaciones en turismo rural con 149.324 en septiembre (-6,37%)

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha sido relegada por Baleares al segundo puesto en el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural y ha alcanzado 149.324 pernoctaciones en septiembre, un 6,37 por ciento menos respecto al mismo mes de 2024 por debajo de la media de España donde bajaron un 11,2 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

En el noveno mes de 2025 un total de 72.989 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León, 59.745 residentes en España y 13.244 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,05 noches, de nuevo inferior que la media (2,61 por ciento), y Castilla y León se mantiene como la primera comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.934 seguida de Baleares (3.880) y de Andalucía (3.838).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de septiembre ascendió a 3.309 (17.175 en España), con 30.648 plazas estimadas (173.973 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 16,21 por ciento por plazas (23,44 por ciento en el resto de España), 34,27 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (23,44 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 21,04 por ciento, frente al 30,95 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 179,91 euros, menor que el nacional (192,49) y un 8,58 por ciento más, por debajo de la media que sube un 10,94 por ciento.