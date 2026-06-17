CyL perdería 23.046 habitantes en los 15 próximos años, segunda peor proyección absoluta del país que gana 4.251.150

Archivo - Imagen de archivo de unas personas paseando por la Plaza Mayor de Valladolid - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León perdería un total de 23.046 habitantes en los próximos quince años, la segunda peor proyección del país en datos absolutos, que ganaría 4.251.150 habitantes en ese periodo, y la tercera en términos relativos, con un -1,0 por ciento, tras Extremadura (-4,5 por ciento) y Asturias (-1,5 por ciento).

De hecho, Castilla y León es una de las cuatro comunidades autónomas que perderá población en los próximos quince años. Así consta en las proyecciones de población publicadas este miércoles por el INE que estima en 2.395.586 la población residente en Castilla y León a 1 de enero de 2041 frente a los 2.418.632 de 2026. Esta estimación empeora además la realizada por el INE hace dos años cuando calculó que la Comunidad perdería 16.750 habitantes en quince años.

Según las proyecciones publicadas este miércoles, España ganaría 4.251.150 habitantes en los 15 próximos años, un 8,6 por ciento más, hasta superar los 53,8 millones de personas en 2041. Y en el año 2076 la población alcanzaría los 53,0 millones, con un incremento de 3,38 millones de personas respecto a 2026.