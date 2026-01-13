CyL pierde más de 87.000 pasajeros en sus aeropuertos en 2025 lastrada por la caída del 54,4% de Valladolid

Archivo - Aeropuerto de Valladolid - AENA - Archivo

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de pasajeros total registrados en los cuatro aeropuertos que el Grupo Aena tiene en Castilla y León --Burgos, León, Salamanca y Valladolid-- ha caído un 31,5 por ciento, hasta los 87.036, al cierre del pasado año y con respecto al mismo periodo de 2024, lastrados por la pérdida de un 54,4 por ciento de clientes en Villanubla.

En concreto, el número total de pasajeros en diciembre fue de 189.827 por los 276.863 de 2024, según los datos publicados este martes por la compañía española y recogidos por Europa Press. Un comportamiento antagónico con el conjunto del país donde se ha alcanzado el máximo histórico de 384,8 millones viajes.

En concreto, la mayor caída de pasajeros se ha registrado en el aeropuerto de Valladolid, que sumó un total de 87.544, un 54,4 por ciento menos. Burgos también cerró el ejercicio en números negativos, con un acumulado de 2.463, lo que representa una caída del 1,3 por ciento. Balance positivo ofreció León, que es el segundo que más crece, con 74.143 pasajeros y un aumento del 19,4 por ciento y Salamanca que ganó un 27 por ciento para cerrar diciembre con 25.667.

Con respecto al mes de diciembre, solo el aeropuerto de León arrojó números positivos al ganar un 16,5 por ciento de pasajeros, hasta los 5.213. Valladolid, con 10.118 perdió un 24 por ciento de clientes; Salamanca cayó un 41,3 por ciento, hasta los 320, mientras que Burgos no tuvo movimientos al respecto.

OPERACIONES

Por otro lado, el pasado año se contabilizaron 37.376 operaciones en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, la mayor parte de ellas en Burgos, con 18.180. A continuación se sitúa el aeropuerto de Salamanca, que ha operado 9.625 aeronaves, un 13,9 por ciento más respecto al año pasado. En el caso de Valladolid se ha producido una caída de un 12,1 por ciento para un total de 5.804 hasta diciembre, mientras que León cierra el año con un 15,3 por ciento más de operaciones, hasta las 3.767.

En términos mensuales, Burgos asume la mayoría de los movimientos con un total de 641, pese a una caída del 20,8 por ciento; seguida de Salamanca, con 285 y una disminución del 28,8 por ciento; Valladolid, con un total de 238 operaciones y 24,2 por ciento menos y León con 176 y un crecimiento del 37,4 por ciento.

Por último, en el total acumulado hasta diciembre, el aeropuerto de Valladolid ha contabilizado un total de 35 operaciones de mercancías, lo que supone un 84,4 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado.

RÉCORD NACIONAL

El Grupo Aena cerró el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento respecto a las cifras del año anterior.

Este crecimiento se vio impulsado por la operativa en España, donde los aeropuertos de la red nacional gestionaron un total de 321,6 millones de viajeros, un 3,9 por ciento más que en 2024.

En términos de actividad operativa, el gestor aeroportuario coordinó más de 3,2 millones de movimientos de aeronaves en todos sus centros, mientras que el volumen de carga transportada alcanzó un hito relevante al superar el millón y medio de toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384,83 millones, un 4,2 por ciento más que en el año 2024; gestionaron 3,27 millones de movimientos de aeronaves, un 2,4 por ciento más que en 2024; y transportaron 1,53 millones de toneladas de mercancía, un 7,9 por ciento más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 27,92 millones de pasajeros (un 3,7 por ciento más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6 por ciento); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1 por ciento más que en diciembre de 2024.

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron 2025 con 321,58 millones de pasajeros, un 3,9 por ciento más que en 2024; gestionaron 2,69 millones de movimientos de aeronaves, un 4,1 por ciento más que en 2024; y transportaron 1,37 millones de toneladas de mercancía, un 7,2 por ciento más que el año anterior.

En diciembre de 2025, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 22,44 millones de viajeros (un 3,4 por ciento más que en el mismo mes de 2024); se operaron 191.763 movimientos de aeronaves (+1,5 por ciento) y se transportaron 123.153 toneladas de mercancía, un 10,9 por ciento más que en diciembre de 2024.

BARAJAS CRECE UN 3 POR CIENTO

En España, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en 2025 con 68,17 millones, lo que representa un crecimiento del 3 por ciento frente a 2024.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 57,48 millones (+4,4 por ciento respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 33,80 millones de pasajeros (+1,5 por ciento); Málaga Costa del Sol, con 26,76 millones (+7,4 por ciento); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 19,95 millones (+8,5 por ciento); Gran Canaria, con 15,82 millones (+4 por ciento); Tenerife Sur, con 13,96 millones (+1,7 por ciento) y Valencia, con 11,84 millones de pasajeros, lo que supone un 9,6 por ciento más que en 2024.

En 2025 se ha batido récord de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 23 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Fuerteventura, Menorca, Asturias, La Palma, Melilla, La Gomera, Badajoz, Córdoba, Son Bonet y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en 2025 fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 430.616 (+2,5 por ciento respecto a 2024), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 360.786 vuelos (+3,7 por ciento); Palma de Mallorca, con 246.486 (+1,4 por ciento); Málaga-Costa del Sol, con 186.990 (+6,9 por ciento); Gran Canaria, con 142.884 (+1,7 por ciento) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 126.081 aterrizajes y despegues (+8,4 por ciento).

Según el gestor aeroportuario español 2025 fue el año con más operaciones en el conjunto de la red de Aena en España y en 19 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Fuerteventura, Menorca, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Melilla, El Hierro, La Gomera, Logroño y Son Bonet.

RÉCORD TAMBIÉN EN MERCANCÍAS.

En 2025 también se batió récord de mercancías transportadas en la red de Aena. El aeropuerto que gestionó un mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid- Barajas, con 840.331 toneladas, un 9,6 por ciento más con respecto a 2024.

Esto supone el año con más tráfico de mercancía total comercial de la historia de la infraestructura madrileña, al igual que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 200.741 toneladas (+10,5 por ciento), que también ha registrado récord histórico de carga.

Les siguen los aeropuertos de Zaragoza, con 182.886 toneladas (+0,8 por ciento), y Vitoria, con 69.035 toneladas (-2,1 por ciento).