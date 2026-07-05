CyL podría eliminar la lista de espera en dependencia a final de 2027 con la nueva financiación, según Derechos Sociales

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que la lista de espera de la dependencia en Castilla y León caerá en su totalidad a final de 2027, una previsión que realiza con el cálculo aplicado a la nueva financiación que incluye una ampliación de transferencias del Estado.

Según ha trasladado el departamento ministerial en estimaciones recogidas por Europa Press, Castilla y León podría conseguir eliminar completamente la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un plazo de un año y medio. El incremento de la financiación, aprobado por el Gobierno de España, supondrá que la comunidad dispondrá de fondos suficientes para atender a una cifra total de 150.500 personas dentro del sistema, lo que representa un aumento del 20,55 por ciento respecto a 2025.

Estas proyecciones se han fundamentado en la "duplicación" de la aportación estatal repartida entre los gobiernos autonómicos, cuyas nuevas cuantías se han comenzado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros hasta finales de 2027.

Por último, Derechos Sociales ha asegurado que este incremento financiero, que queda fijado y blindado por ley de forma estructural para años sucesivos, también mejorará la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito nacional la lista de espera de la dependencia caerá en un total de 71.338 personas a finales de 2027, al tiempo que se incrementa en 416.774 usuarios el número de personas que entran en el sistema, como consecuencia de la inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años aprobada por el Gobierno.