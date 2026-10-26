CyL pondrá en marcha el programa 'REHABITARE Privado' con 3,6 millones para recuperar viviendas vacías en pueblos

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes dos "importantes novedades" para ampliar la oferta de alquiler asequible en la Comunidad Autónoma, entre ellas el programa 'REHABITARE Privado', dotado con 3,6 millones de euros para recuperar viviendas vacías en los pueblos.

Blanco ha explicado que esta nueva línea permitirá ayudar a los propietarios de viviendas vacías en pequeños municipios a rehabilitarlas y a destinarlas al alquiler asequible y ha calculado que permitirá recuperar más de 120 viviendas durante 2027. La medida contará con la colaboración de las diputaciones provinciales, que financiarán el 50 por ciento de las actuaciones.

A esto ha añadido que 'REHABITARE Público' contará con 13,09 millones de euros para recuperar inmuebles de titularidad municipal en desuso y convertirlos en viviendas de alquiler social. De esta cantidad, 7,91 millones se destinan a convenios con las nueve diputaciones provinciales.

La segunda novedad de la Vicepresidencia Segunda en materia de vivienda pasa por la aprobación de un nuevo decreto que regule el programa 'Alquiler Seguro' para movilizar 2.000 viviendas hacia el mercado del alquiler durante la legislatura. Para ello, el presupuesto de 2027 contempla una dotación de 500.000 euros para la contratación de seguros que respalden el programa en ese objetivo de movilizar viviendas vacías, ampliar la oferta de alquiler y extender sus beneficios a todo el territorio de Castilla y León, "incluidos los pequeños municipios".

Isabel Blanco también ha anunciado una partida de 1,26 millones de euros para la adecuación de locales de promociones públicas para destinarlos a vivienda protegida. "Nuestro objetivo es que el incremento de recursos se traduzca en más viviendas disponibles y en mayores oportunidades de acceso para los ciudadanos", ha asegurado.

Estos son los principales anuncios en materia de vivienda que ha realizado la vicepresidenta segunda de la Junta en su comparecencia este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado los pormenores del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 en las áreas de su competencia --Vivienda, Urbanismo, Despoblación, Ordenación del Territorio, Protección Civil y Emergencias, Mujer e Igualdad de Oportunidades--.

Blanco ha destacado que la vivienda concentra el 74 por ciento de todas las partidas del presupuesto de la Vicepresidencia Segunda hasta los 190,4 millones de euros de los que 48,74 millones van dirigidos al incremento de vivienda protegida a través de distintas fórmulas: promoción pública, colaboración público-privada, promoción sobre suelo privado, cooperativas y adquisición de vivienda.

La vicepresidenta ha informado de que las ayudas al alquiler llegarán "inicialmente" hasta los 46,13 millones de euros, un 28,3 por ciento más, con una previsión de más de 22.000 beneficiarios, de los que 17,8 millones corresponden a las ayudas generales al alquiler, 20,2 millones a las dirigidas a los jóvenes y 1,25 millones a colectivos vulnerables.

Blanco ha recordado en este punto que Castilla y León es "la única comunidad autónoma de régimen no foral" que garantiza el abono de ayudas al alquiler a todos los solicitantes que cumplen los requisitos de la convocatoria.

Por otro lado ha informado de que la Junta contará con 54,93 millones de euros para regeneración urbana y rural -17,90 millones de euros- y ayudas a la rehabilitación energética y para facilitar la accesibilidad de las viviendas, para lo que se destinarán 37,03 millones, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir el consumo energético y facilitar su adaptación a las necesidades de las personas. Estas líneas prevén actuaciones en alrededor de 1.600 viviendas.

A esto ha añadido los 57 millones de euros en beneficios fiscales en este ámbito, un 76,5 por ciento más que en las anteriores cuentas. Así, ha recordado que el proyecto de Ley de Medidas contempla la Cuenta Ahorro Vivienda Joven con una deducción del 15 por ciento hasta 1.500 euros anuales durante cinco ejercicios para menores de 40 años.

También contempla una deducción de 600 euros por incorporar una vivienda vacía al alquiler asequible y tipos reducidos del 3,75 por ciento en Transmisiones Patrimoniales para determinados supuestos de adquisición de vivienda habitual y del 1,25 por ciento en Actos Jurídicos Documentados para las actuaciones de construcción de vivienda protegida previstas en el proyecto.

Isabel Blanco ha recordado que en el medio rural se eleva al 27 por ciento la deducción por alquiler de vivienda habitual para menores de 36 años, y al 17 por ciento la deducción por rehabilitar viviendas destinadas al alquiler asequible.

Por último, ha informado de que el proyecto de presupuestos contempla 5,01 millones de euros para actuaciones arquitectónicas de interés. "Con estas inversiones, no solo avanzamos en la rehabilitación y conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, sino que también contribuimos a revitalizar nuestros municipios y mejorar sus espacios urbanos", ha destacado.