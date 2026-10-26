Vox reprocha a Blanco (PP) la ausencia del principio de prioridad nacional en las políticas de vivienda

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox y portavoz de los de Santiago Abascal en la Comisión de Economía y Hacienda, David Hierro, ha reprochado a la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, del PP, la ausencia del principio de prioridad nacional en las políticas de vivienda del Gobierno autonómico.

"Tenemos que recapacitar y utilizar la prioridad nacional como uno de los principios rectores de las políticas de vivienda para Castilla y León", ha insistido David Hierro que ha recordado a la vicepresidenta segunda de la Junta el punto 15.5 del acuerdo de gobierno suscrito el pasado 3 de junio entre PP y Vox.

"Prioridad nacional, prioridad nacional; los recursos son limitados y los españoles tienen que acceder a ellos de forma prioritaria", ha reiterado el portavoz de Vox tras escuchar la intervención de Isabel Blanco en la Comisión de Economía y Hacienda donde la vicepresidenta segunda ha expuesto los pormenores del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 en las áreas de su competencia --Vivienda, Urbanismo, Despoblación, Ordenación del Territorio, Protección Civil y Emergencias, Mujer e Igualdad de Oportunidades--.

Hierro ha compartido con Blanco que la vivienda es "la principal preocupación" de los españoles y de los ciudadanos de Castilla y León y ha reconocido que se ha dado cumplimiento al aumento del 80 por ciento en las políticas relacionadas con la vivienda. "Enhorabuena", ha felicitado el de Vox a la vicepresidenta segunda tras lo que ha añadido el reproche a la ausencia del principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas en un momento en el que "una masa de población es mayoritariamente recurrente en esas ayudas".

Blanco ha aclarado a David Hierro en la respuesta que la de hoy era una comparecencia de presupuestos de 2027 donde no figura el concepto del "arraigo real y prolongado" basado en un "empadronamiento histórico" en Castilla y León para el acceso a las ayudas "que figurará en las convocatorias correspondientes", ha garantizado la Vicepresidenta Segunda de la Junta.

Isabel Blanco ha recordado a Hierro que el acuerdo de Gobierno firmado entre PP y Vox contempla que se establecerá un sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional y adecuado a la legalidad vigente que procure "la asignación prioritaria" de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Por parte del Grupo Mixto, la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla ha tachado la comparecencia de Isabel Blanco de "relato idílico" respecto a los datos económicos y ha zanjado que la conclusión sobre el anexo de inversiones reales para León, Zamora y Salamanca es de "propaganda institucional" con un compromiso "casi nulo".

La leonesista ha puesto como ejemplo la partida de 2,4 millones destinada al Museo de la Semana Santa de Zamora para 2027 cuando, según el proyecto de presupuestos, "por fin se finalizará", ha exclamado. "Habrá que hacer un acto de fe vista la trayectoria de este proyecto prometido desde hace más de una década porque, curiosamente, el año pasado en el proyecto de presupuestos prometían ustedes finalizarlo en este mismo año, en 2026, con una inversión prevista de 5 millones de euros", ha relatado.

Blanco ha respondido que la cantidad consignada en el presupuesto de 2027 es "la que hace falta para acabar la obra" y ha compartido el deseo como zamorana de que no haya más imprevistos para que se pueda acabar el año que viene. "Soy una de las personas que más interés tiene en que se acabe el Museo de Semana Santa y que nuestras procesiones puedan salir desde allí", ha aseverado.

Quintanilla ha lamentado también la "escasa cuantía" que se destina en el proyecto de presupuestos de 2027 a las actuaciones para la dinamización demográfica y ha advertido de que 200.000 euros para toda la Comunidad es "una partida muy mermada" para combatir "con un mínimo de garantías" el problema de la despoblación.

A esto ha añadido que en políticas de vivienda "no vale el café para todos" tras lo que ha abogado por un plan de trabajo adaptado a las necesidades del territorio que garantice a la vez que esas inversiones no sigan generando despoblación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular interviniente en esta Comisión, José Luis Sanz Merino, ha significado la credibilidad y la capacidad inversora y de transformación de la Vicepresidencia Segunda.