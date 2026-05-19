CyL y Portugal ponen a prueba sus sistemas de protección civil en un simulacro de inundaciones en Zamora

Asistentes a la jornada de formación previa al simulacro - JCYL

ZAMORA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León y 15 municipios portugueses de Beiras y Serra da Estrela han puesto a prueba sus sistemas de protección civil en un simulacro de inundaciones en las localidades zamoranas de Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa.

Efectivos de Protección Civil de Castilla y León y de la región portuguesa Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela de Portugal (CIMBSE) han participado este martes en un simulacro de inundaciones.

A las 10.00 horas, técnicos y profesionales de Protección Civil de ambas regiones se han dado cita en la Casa de la Cultura La Encomienda de Benavente para recibir formación previa y especializada sobre la emergencia provocada por una inundación.

Esta parte formativa de tres horas de duración ha versado sobre el sentido y estructura del sistema de protección civil, el plan ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), y las tareas de comunicación y avisos de la información hidrológica en caso de crecidas en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Duero.

La formación se ha impartido por personal de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y por el jefe del servicio SAIH-SAICA-ROEA de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Después, los participantes han intervenido activamente en el simulacro que se ha desarrollado en distintas localizaciones del río Órbigo y zonas potencialmente afectadas por crecidas de Benavente y Santa Cristina de la Polvorosa; cinco escenarios diferentes, todos ellos relacionados con las consecuencias de un episodio severo de inundaciones.

El Puesto de Mando Avanzado, infraestructura móvil de vital importancia para la gestión exitosa de este tipo de emergencias, se ha ubicado junto al Centro de Interpretación de los Ríos, en el Camino Fuente Mineral de Benavente.

CAPACIDAD DE RESPUESTA

El ejercicio ha permitido poner en práctica los procedimientos de coordinación, comunicaciones y respuesta entre administraciones, servicios de protección civil y grupos de acción intervinientes, evaluando la capacidad de actuación conjunta que desplegarían ante un episodio de inundaciones.

Además, este tipo de ejercicios es especialmente valioso para mejorar la operativa prevista en el INUNCYL y se han preparado seis posibles escenarios con desbordamientos, rescates, evacuaciones y búsquedas de desaparecidos.

En el transcurso de la jornada, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, ha visitado a los participantes y ha puesto en valor este tipo de ejercicios de simulación para mantener constantemente actualizados los conocimientos y las capacidades de quienes han proteger a las personas en caso de una emergencia, además de enseñar cuál debe ser el papel de colaboración de los ciudadanos con los servicios de protección cuando se produce una emergencia.