CyL promociona en Italia su oferta de turismo accesible e inclusivo de la mano de la 'influencer' Giulia Lamarca

Recursos de la campaña. - IMPULSA IGUALDAD

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, ha puesto en marcha una acción internacional de promoción turística dirigida al mercado italiano con el objetivo de "reforzar el posicionamiento de la Comunidad como un destino accesible, inclusivo y adaptado al turismo familiar".

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Turespaña y la Oficina Española de Turismo de Milán, se enmarca dentro de la estrategia de promoción y comercialización de la Junta para incrementar la proyección internacional de la Comunidad en mercados prioritarios.

De este modo, se apuesta por un modelo basado "en la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad universal", al tiempo que se refuerza la visibilidad exterior "a través de nuevas fórmulas de promoción y prescripción digital", señalan desde Impulsa Igualdad a través de un comunicado.

La campaña ha contado con la participación de la 'influencer' italiana Giulia Lamarca, psicóloga, escritora y creadora de contenido especializada en accesibilidad, inclusión y viajes en familia. Lamarca, que viaja en silla de ruedas junto a su marido y su hija, acumula una comunidad de más de un millón de seguidores en sus redes sociales, donde visibiliza que viajar con limitaciones de movilidad es posible.

Para el desarrollo de esta acción, Impulsa Igualdad Castilla y León ha colaborado en línea con el trabajo conjunto que realiza con la administración autonómica. La federación se ha encargado de diseñar un itinerario adaptado, seleccionar los recursos turísticos y prestar asistencia técnica sobre el terreno, garantizando que tanto los desplazamientos como las actividades programadas cumplieran con las condiciones de accesibilidad necesarias.

Durante su estancia, la creadora de contenido ha recorrido las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. Entre los recursos e hitos turísticos visitados destacan el patrimonio histórico de la capital burgalesa, el Museo de la Evolución Humana (MEH), los yacimientos de Atapuerca, el Canal de Castilla en la provincia palentina, la villa romana de La Olmeda, el patrimonio monumental de Valladolid y la oferta enoturística de la Ruta del Vino de Cigales.

CONTENIDOS DIGITALES

A través de esta experiencia, Giulia Lamarca ha generado contenidos digitales enfocados en la riqueza monumental, la oferta cultural, la gastronomía y la naturaleza de Castilla y León, mostrando las facilidades que ofrece el destino para viajeros con necesidades de accesibilidad.

Esta acción promocional coincide con la reciente presentación del 'Plan Director de Turismo Accesible de Castilla y León', un documento estratégico con el que la Junta aspira a consolidar a la Comunidad como una referencia en turismo inclusivo dentro del territorio nacional.

Desde Impulsa Igualdad Castilla y León han valorado este tipo de colaboraciones público-privadas, incidiendo en que el turismo accesible no solo representa un derecho básico para las personas con discapacidad, sino también una oportunidad de desarrollo económico y diferenciación competitiva para el sector turístico de la región.