CyL publicará la próxima semana una convocatoria de 2,5 millones para impulsar plantaciones forestales de alto valor

1105041.1.260.149.20260717124958 María González Corral visita las instalaciones del Vivero Forestal Central - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía publicará la próxima semana una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva por importe de 2,5 millones para impulsar plantaciones forestales "de alto valor" como nogal, cerezo, serbal y fresno; plantaciones de pino piñonero injertado; castaño y encina o quejigo micorrizados para la producción de trufa negra.

La consejera del ramo, María González Corral, ha destacado que con este tipo de plantaciones se mejora la biodiversidad, se incrementa la captura de carbono y se avanza en la protección del suelo y la regulación del ciclo del agua. A esto ha añadido que las plantaciones forestales de alto valor permiten diversificar las producciones, mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones y contribuir al desarrollo económico de la Comunidad.

La convocatoria subvencionará los trabajos necesarios para ejecutar la plantación, entre ellos la redacción de la memoria técnica, la preparación del terreno, la adquisición de planta y la instalación de protectores frente a la fauna silvestre. También podrán financiarse los cerramientos perimetrales para evitar la entrada de ganado o de especies cinegéticas.

Además y una vez certificada la ejecución de la plantación, los beneficiarios podrán percibir una prima anual para el mantenimiento de la masa forestal durante un periodo máximo de cinco años lo que favorecerá la consolidación de las nuevas plantaciones.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 25 de septiembre y en total la ayuda alcanzará el 65 por ciento de los costes subvencionables calculados mediante un sistema de módulos. Podrán acceder las personas físicas y jurídicas de derecho privado, las comunidades de bienes y las entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de acoger este tipo de plantaciones.

Con este tipo de plantaciones se mejora la biodiversidad, se incrementa la captura de carbono y se avanza en la protección del suelo y la regulación del ciclo del agua.

También podrán financiarse los cerramientos perimetrales para evitar la entrada de ganado o de especies cinegéticas. Además, una vez certificada la ejecución de la plantación, los beneficiarios podrán percibir una prima anual para el mantenimiento de la masa forestal durante un periodo máximo de cinco años, favoreciendo así la consolidación de las nuevas plantaciones.

En total, la ayuda alcanzará el 65 por ciento de los costes subvencionables calculados mediante un sistema de módulos. Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas y jurídicas de derecho privado, las comunidades de bienes y las entidades públicas propietarias de terrenos susceptibles de acoger este tipo de plantaciones. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de septiembre y las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

González Corral ha realizado este anuncio durante su visita este viernes al Vivero Forestal Central de la Junta, "un centro de referencia nacional en la conservación, mejora y producción de recursos forestales" y "el principal centro de conservación, mejora y producción de los recursos genéticos forestales de la Comunidad".

La consejera ha informado de que la Junta ha destinado más de 1,8 millones, con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-Next Generation EU, a la modernización de las instalaciones del vivero donde se han renovado los invernaderos y umbráculos, cámaras de frío, laboratorios y maquinaria así como pequeñas obras civiles (pavimentos, carpintería o cubiertas).

Sus instalaciones, con cerca de 12 hectáreas, albergan el banco de semillas y germoplasma, laboratorios especializados, parcelas de experimentación e invernaderos desde los que se suministra el material vegetal empleado en numerosas actuaciones de restauración y repoblación forestal.

"El Vivero Forestal Central es un orgullo para Castilla y León y un referente en España por su capacidad para conservar nuestro patrimonio forestal y poner la innovación al servicio de unos montes más productivos, más resilientes y mejor preparados para afrontar los retos del futuro", ha destacado.

Además, ha informado de que en los últimos 25 años se han producido más de 120 millones de plantas forestales destinadas a repoblaciones y trabajos de restauración, mientras que el banco de semillas conserva cerca de 25.000 kilos de semilla forestal para garantizar la disponibilidad de material vegetal de calidad.