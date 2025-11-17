CyL que recibirá 9.568 millones en 2026 de entregas a cuenta, un 6,68% más de lo comunicado en julio

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este lunes a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla una revisión al alza de las entregas a cuenta (EECC) que recibirán en el ejercicio 2026, que en el caso de Castilla y León crecerán hasta los 9.568 millones, un 6,68 por ciento más que en el presente ejercicio.

En concreto, las entregas a cuenta de 2025 alcanzaron los 8.968 millones de euros frente a los 9.568 millones que recibirá la Comunidad en 2026. Esto supone un incremento del 6,68 por ciento, es decir, 600 millones de euros más en términos absolutos.

La cifra es un 0,47 por ciento superior a la que Hacienda comunicó en julio del presente año, cuando se informó a Castilla y León de que recibiría 9.523 millones de euros, 45 millones de euros menos de lo que recibirá finalmente.