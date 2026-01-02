CyL recupera el liderazgo como destino preferido en pernoctaciones en turismo rural aunque bajan un 18%

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 2 Ene.

Castilla y León ha recuperado el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural tras alcanzar las 111.559 pernoctaciones en noviembre, un 18,0 por ciento menos respecto al mismo mes de 2024, cuando en España bajaron un 8,3 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

En el undécimo mes de 2025 un total de 56.104 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León, 53.526 residentes en España y 2.579 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 1,99 noches, de nuevo inferior que la media (2,21 por ciento), y Castilla y León se mantiene como la primera comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.706 seguida de Andalucía (3.441) y Castilla-La Mancha (2.648).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de noviembre ascendió a 3.268 (15.835 en España), con 29.730 plazas estimadas (154.933 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 12,49 por ciento por plazas (14,09 por ciento en el resto de España), 29,93 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (29,95 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 16,14 por ciento, frente al 19,24 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 170,25 euros, menor que el nacional (178,54) y un 9.31 por ciento más, por encima de la media que sube un 7,10 por ciento.