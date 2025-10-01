CyL, recupera el primer puesto como destino preferido en pernoctaciones en turismo rural con 309.320 en agosto

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha recuperado el primer puesto en el liderazgo como destino preferido en los alojamientos de turismo rural y ha alcanzado 309.320 pernoctaciones en agosto, aunque caen un 9,40 por ciento respecto al mismo mes de 2024 por encima de la media de España donde bajaron un 1,9 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

En el octavo mes de 2025 un total de 100.581 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León, 87.063 residentes en España y 13.518 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 3,08 noches, de nuevo inferior que la media (3,59 por ciento), y Castilla y León se mantiene como la primera comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 5.008 seguida de Baleares (3.961) y de Andalucía (3.937).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de agosto ascendió a 3.318 (17.836 en España), con 30.590 plazas estimadas (180.456 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 32,49 por ciento por plazas (42,21 por ciento en el resto de España), 40,25 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (45,23 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 42,76 por ciento, frente al 53,40 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 165,67 euros, menor que el nacional (192,17) y un 6,43 por ciento más, por debajo de la media que sube un 8,45 por ciento.