CyL refuerza el cortafuegos de cumbre en el puerto de Esperabán para evitar la entrada de Pinofranqueado

Efectivos de bomberos se desplazan para realizar labores de extinción del incendio en Pinofranqueado desde Salamanca,en Vegas del Dominigo Rey. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo de lucha contra incendios de la Junta trabaja en el refuerzo del cortafuegos de cumbre en el puerto de Esperabán, en limíte de las provincias de Cáceres y Salamanca para evitar que el frente de Pinofranqueado avance por esa zona en el caso de que no se contenga desde el lado extremeño.

Según informa la jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de Salamanca, Cruz Belver, las llamas no han vuelto a entrar en Salamanca y se trabaja en Extremadura para "impedir que pueda coger intensidad y velocidad".

En este sentido, ha matizado que esta tarde se prevén vientos de componente sur que podrían empujar la cabeza hacia la provincia salmantina por lo que se mantendrá una "vigilancia constante en los frentes activos para intentar minimizar el riesgo de que pueda pasar llama".

Castilla y León aporta 44 medios y un total de 132 personas al operativo que dirige Extremadura.