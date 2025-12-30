CyL "refuerza" formación y sensibilización en ciberseguridad al ciudadano a través de charlas y seminarios

Un momento de la firma del acuerdo. - JCYL

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha firmado un Protocolo General de Actuación con Fortinet, empresa "líder mundial" en ciberseguridad, para "reforzar la formación y la sensibilización en ciberseguridad entre la ciudadanía y empleados públicos de la Comunidad".

El acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar acciones formativas prácticas, sencillas y entendibles, en el marco del programa CyL Digital, que permitan a los ciudadanos desenvolverse con mayor seguridad en el entorno digital y protegerse frente a riesgos como fraudes, estafas online o suplantaciones de identidad. La formación también irá orientada a los propios formadores de los espacios CyL Digital, detalla la Junta a través de un comunicado.

Durante el acto de firma, Sanz Merino ha subrayado que la ciberseguridad ya no es una cuestión técnica, "sino una cuestión cotidiana que afecta a la vida diaria de las personas". En este sentido, ha señalado que formar a la ciudadanía para que utilice Internet y los servicios digitales de forma segura "es una responsabilidad pública y una parte esencial de la transformación digital" que se "impulsa" en Castilla y León".

El protocolo permitirá desarrollar charlas, cursos presenciales, seminarios online y acciones de sensibilización dirigidas a distintos colectivos, con especial atención a las personas mayores y a quienes se encuentran en riesgo de exclusión digital. Las actuaciones se llevarán a cabo preferentemente en los Espacios CyL Digital, en otros centros asociados a este programa.

Esta colaboración se apoya en una idea clara, "la digitalización solo es un avance real si va acompañada de seguridad y confianza", ha detallado Sanz Merino. "El acuerdo se centra en contenidos prácticos, comprensibles y útiles", ha sentenciado.

Además de la ciudadanía, el protocolo incluye acciones formativas específicas para los empleados públicos de la Administración autonómica pudiendo extenderse al personal de otras entidades locales de Castilla y León, "con el objetivo de reforzar la resiliencia de las organizaciones frente a incidentes de seguridad y promover buenas prácticas en el uso de los recursos tecnológicos".

El Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogables, y contará con una comisión de seguimiento para coordinar y evaluar las actuaciones que se desarrollen en el marco de esta colaboración, finaliza el comunicado.