CyL refuerza su liderazgo exportador con 9.017 millones hasta mayo y consolida una producción de "alto valor añadido" - JCYL

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones alcanzaron los 9.017 millones de euros durante los primeros cinco meses del año en Castilla y León, lo que supone un crecimiento del 3,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y permite a la Comunidad mantener el crecimiento de la actividad exportadora de Castilla y León mantiene su crecimiento a pasar de las dificultades de los mercados internacionales.

Este dato sitúa a la Comunidad por encima de la media de España, que registró un avance del 1,3 por ciento, y permite mantener una balanza comercial altamente positiva con un superávit de 1.982 millones de euros, en contraste con el déficit de 25.094 millones del conjunto del país.

Este crecimiento se produce sobre la base del ejercicio 2025 que experimentó una importante actividad exterior, en el que Castilla y León alcanzó un valor total de exportaciones de 20.063 millones de euros.

A pesar de un ligero ajuste del 6 por ciento respecto al récord histórico de 2024, la Comunidad logró cerrar el año 2025 con un sólido saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,5 por ciento.

Estos datos confirman la competitividad de las empresas de la Comunidad, que el año pasado concentraron el 5,2 por ciento de todas las ventas al exterior de España.

El sector de la automoción reafirma su papel como motor indiscutible y representa aproximadamente el 50 por ciento de las ventas totales de la Comunidad.

Aunque en el cierre de 2025 experimentó un descenso coyuntural en la venta de motores y neumáticos, el sector ha iniciado el presente ejercicio con un fuerte impulso, acumulando 2.998,4 millones de euros hasta mayo, un 10 por ciento más que el año anterior.

El liderazgo de este ámbito se sustenta en la exportación de coches, componentes y neumáticos, que siguen siendo los productos más demandados en mercados como el francés.

Por su parte, los sectores de maquinaria, alimentación y química consolidan la diversificación industrial de Castilla y León.

El sector de maquinaria y equipos destaca especialmente por su robustez, tras crecer un 12,7 por ciento en 2025 impulsado por las ventas de elementos combustibles y cables.

Asimismo, la industria químico-farmacéutica mantiene su trayectoria ascendente con un crecimiento del 8,9 por ciento en 2025 y un incremento del 15,2 por ciento en los primeros meses de este año, gracias a la pujanza de medicamentos y vacunas.

La alimentación, con una cuota superior al 16 por ciento, sigue siendo un pilar fundamental, destacando el crecimiento en las ventas internacionales de quesos, carne bovina y extractos de café.

Por provincias, Valladolid lidera el crecimiento con un aumento del 16,1 por ciento y alcanza los 4.465 millones de euros, seguida de Salamanca que aumenta un 10,1 por ciento y Burgos que crece un 5,1 por ciento.

Estas tres provincias continúan siendo el eje principal del comercio exterior de Castilla y León, al igual que ocurrió en 2025, cuando concentraron el 76 por ciento de las ventas totales.

Francia se consolida como el principal socio comercial de Castilla y León, con exportaciones que sumaron 2.111,5 millones de euros hasta mayo, un 8 por ciento más.

Asimismo, destaca el fuerte incremento de las ventas a Italia, que subieron un 41,6 por ciento en este periodo.

En el balance del año anterior, otros destinos como Bélgica, con un 35,4 por ciento y Turquía, con una subida de 21,7 por ciento mostraron incrementos significativos debido a la exportación de elementos combustibles y motores.

Apoyo a la internacionalización empresarial Este liderazgo es fruto de la estrategia de la Junta de Castilla y León a través del V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027.

Los objetivos pasan por alcanzar las 8.000 empresas exportadoras y elevar el peso de las ventas fuera de la Unión Europea hasta el 35 por ciento.

Para ello, se han puesto en marcha medidas innovadoras, como las subvenciones para expansión internacional con liquidación de pago simplificado, siendo Castilla y León la primera Comunidad en aplicar este sistema para agilizar la tramitación y apoyar el esfuerzo exportador de las empresas.

En esta línea de ayudas, está abierta una nueva convocatoria de subvenciones destinada a financiar proyectos de expansión internacional de las pymes con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros ampliables a 5.

El porcentaje general de ayuda es el 45 por ciento, aunque puede alcanzar el 60 por ciento en función de la ubicación y el empleo generado por la empresa.

La solicitud, que se presenta una vez ejecutado el proyecto, deberá contemplar un conjunto de acciones con un presupuesto mínimo de 3.000 euros, fijándose el máximo por empresa en 120.000euros.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2027.