CyL y las regiones Norte y Centro de Portugal refuerzan su alianza para fomentar su desarrollo económico y social

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago (centro), junto al rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y representantes de las regiones norte y centro de Portugal. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal tratan de reforzar su alianza para fomentar su desarrollo económico y social en el marco de las Jornadas de Cooperación Territorial 'Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente'.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha participado en la inauguración de este encuentro, que arranca este martes en la Universidad de Salamanca y que cuenta con la participación de la Junta de Castilla y León junto a la Fundación Rei Afonso Henriques y las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte y del Centro de Portugal.

Gago ha destacado que la cooperación entre ambos territorios facilita la creación de proyectos conjuntos que generan empleo, fortalecen sectores estratégicos clave y aumentan la competitividad de los municipios más próximos a la frontera.

El objetivo de estas jornadas es avanzar hacia un modelo de crecimiento que se centre en aprovechar las fortalezas de cada región, denominado RIS3 (siglas de Estrategia de Especialización Inteligente en inglés).

"La colaboración estratégica entre Castilla y León y las regiones limítrofes de Portugal permite compartir recursos y conocimientos, potenciar sectores estratégicos comunes y crear empleo, impulsando un desarrollo más equilibrado y sostenible en toda la Comunidad", ha asegurado González Gago.

El consejero ha señalado que este tipo de jornadas son "especialmente útiles para compartir experiencias y materializar proyectos concretos que generan un impacto real".

COLABORACIÓN

De hecho, ha indicado que este tipo de eventos fomentan la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones, "impulsando iniciativas conjuntas que fortalecen el desarrollo de los territorios fronterizos".

Además, estas jornadas permitirán reforzar la cooperación entre Castilla y León y Portugal, al unir "esfuerzos frente a retos y oportunidades comunes", ha señalado el consejero.

"La frontera ya no es una línea que separa, sino un puente que nos une", ha afirmado González Gago, quien ha explicado que por ello en 2025 se han presentado varias candidaturas en el marco del Programa europeo de Cooperación Interreg VI España- Portugal 2021-2026, que permitirán, una vez aprobadas, "aportar más de 1,2 millones de euros (el 75 por ciento a través de Fondos Feder de la Unión Europea) para seguir poniendo en marcha diversas actuaciones dentro de esta RIS3T.

Las actuaciones incluirán el impulso de la RIS3T NORCYL para fomentar la innovación conjunta, la elaboración de los Planes Estratégicos 2028-2034 con las regiones del Norte y Centro de Portugal, y la selección de proyectos a desarrollar en zonas naturales.

También se organizarán reuniones y encuentros entre agentes de ambos territorios, se realizarán estudios sobre temas como el transporte a la demanda y se pondrán en marcha programas de formación e intercambio profesional.

Además, se promoverá el aprendizaje de idiomas, como cursos de portugués para empleados públicos, y se establecerán redes de colaboración y alianzas estratégicas para participar en eventos europeos y fortalecer la cooperación transfronteriza, como ha añadido la Junta.

POTENCIAR EL DESARROLLO

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reconocido que esta cooperación precisamente lo que sirve es para que estos territorios "tengan un desarrollo económico y social mucho más potente que el actual".

"En el ámbito logístico tenemos los acuerdos cerrados con los puertos de Aveiro y de Leixões en Oporto. Y estos acuerdos van a facilitar que el proyecto de Puerto Seco sea viable", ha subrayado Carbayo.

Pero para que este proyecto sea un éxito, el primer edil salmantino ha recordado que Salamanca necesita "otros asuntos como la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, un proyecto que lleva cinco años de retraso", algo que ha reclamado al Gobierno central que "de una vez culmine".

Por otro lado, el alcalde ha añadido que "también es muy importante para los municipios del centro de Portugal y la propia región Centro y Norte que el tren rápido de Portugal pase por Salamanca, un proyecto en el que trabajan con los municipios portugueses.

Al respecto, Carbayo ha lamentado que el Gobierno español no se pronuncie y no haya "apoyado en ningún momento de una manera expresa la conversión de la línea desde Salamanca a Madrid en una línea rápida de verdad. Eso exige obras en la infraestructura, exige una inversión que tampoco es tan importante".

Por último, el alcalde ha pedido también que el Corredor Atlántico realmente sea un proyecto apoyado por la Unión Europea y por el Ejecutivo. "Por lo menos que tenga el mismo nivel de apoyo que el Corredor Mediterráneo", ha concluido.