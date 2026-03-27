CyL registra 637.891 pensiones en marzo, un 1% más que en 2025, con una cuantía de 1.370,25 euros (+4,7%)

Silla de ruedas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 637.891 en marzo de 2026, un 1 ciento más que hace un año (+1,5 por ciento en España), con una cuantía media de 1.370,25 euros, ligeramente por encima de la media nacional que alcanza los 1.367,38 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

Por su parte, la cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, también ligeramente por encima de la media española que sube un 4,5 por ciento.

De las 637.891 pensiones registradas en la Comunidad, 40.371 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.215 euros; 95.535 de Burgos (1.467,71 euros); 140.891 de León (1.365,60 euros); 44.584 de Palencia (1.400,95 euros); 83.771 de Salamanca (1.286,63 euros); 36.186 de Segovia (1.310,10 euros); 23.165 de Soria (1.330,10 euros); 125.625 de Valladolid (1.489,86 euros) y 47.760 pensionistas de Zamora (1.188,66 euros).