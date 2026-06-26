CyL registra 639.194 pensiones en junio, 1,04% más que en 2025, con una cuantía media de 1.374 euros

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VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 639.194 en el mes de junio, un 1,04 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.374,23 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.371,35 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,76 por ciento con respecto a junio de 2025, cuando alcanzó los 1.311,75 euros, y el aumento es superior a la media nacional que ha crecido en un 4,6 ciento.

De las 639.194 pensiones registradas en la Comunidad, 40.518 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.217,44 euros; 95.684 de Burgos (1.472,82 euros); 140.938 de León (1.369,79 euros); 44.696 de Palencia (1.403,87 euros); 83.955 de Salamanca (1.290,72 euros); 36.336 de Segovia (1.314,09 euros); 23.151 de Soria (1.336,54 euros); 126.233 de Valladolid (1.492,58 euros) y 47.683 pensionistas de Zamora (1.192,77 euros).