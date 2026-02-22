CyL registra cinco de las temperaturas más bajas de España, con una mínima de -5,2 grados en Puerto del Pico (Ávila)

Lista de las diez temperaturas mínimas registradas en España en la mañana de este domingo, 22 de febrero de 2026. - AEMET

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco estaciones meteorológicas de Castilla y León se encuentran en la lista de diez temperaturas más bajas registradas en la mañana de este domingo, 22 de febrero, con la mínima de la Comunidad en Puerto del Pico (Ávila), con -5,2 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada lidera la lista junto a Puerto del Pico (Ávila), ambas con los mencionados -5,2 grados, seguidas de Cuéllar (Segovia), que ha marcado -4,9 grados, y se sitúa en tercer lugar.

En cuarta posición está Molina de Aragón (Guadalajara), con -4,3 grados; seguida de Sanabria Robleda Cervantes (Zamora) con -4,2; Fresno de Cantespino (Segovia), con -3,9; Sigüenza (Guadalajara), con -3,8; Morón de Almazán (Soria) y Bello (Teruel), con -3,7, y Reinosa (Cantabria), con -3,3.