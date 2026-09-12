CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas del sábado, con la mínima en Puerto el Pico (Ávila) con 3,8°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 12 de septiembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 3,8 grados que se han medido en Puerto el Pico (Ávila).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este sábado en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, dos de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Puerto el Pico figura la estación de San Pedro Manrique (Soria), con 4,9 grados, mientras que Morón de Almazán (Soria) y Palacios de la Sierra (Burgos) cierran el ranking de la diez temperaturas más bajas ambas con 6,2 grados.