CyL registra cuatro de las diez temperaturas más frías del país esta madrugada

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado cuatro de las diez temperaturas más frías del país en la madrugada de este sábado, 19 de septiembre, según consta en la web de la Agencia Estatal de Meteorología consultada por Europa Press.

Así, la estación meteorológica situada en Puerto el Pico (Ávila) ha alcanzado los 2,3 grados que marca, de hecho, la segunda temperatura más baja de este sábado.

Las estaciones de San Pedro Manrique (Soria) y Sanabria (Zamora) se ha situado en quinta y sexta posición, ambas con 3,2 grados, mientras que Villablino (León) ocupa la novena posición con 4,6 grados.