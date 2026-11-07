CyL registra dos de las diez temperaturas más bajas del sábado con la mínima en San Pedro Manrique (Soria) con -4°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sólo dos estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 7 de noviembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los cuatro grados en negativo que se han medido en San Pedro Manrique (Soria).

En concreto y según figura en la información sobre las temperaturas de este viernes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, sólo dos de las cinco mínimas del país se han anotado en la Comunidad.

Así, tras San Pedro Manrique, en primer lugar como el mercurio más bajo, figura en quinto lugar la estación de Morón de Almazán, también en la provincia de Soria, con -1,9 grados.