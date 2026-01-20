CyL registra un incremento en bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años

Informe Vigira de esta semana. - SACYL

VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) ha detectado un incremento de las bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años.

Según señala el documento, del que se hace eco Europa Press, en la semana 3 --del 12 al 18 de enero--, la tasa de infecciones respiratorias se situó en 802 casos por 100.000 habitantes, y la tasa de síndrome gripal es de 74 casos por 100.000 habitantes, ambas en un nivel de intensidad bajo. Además, las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA) continúan descendiendo.

El 22,5 por ciento de las muestras centinelas fueron positivas a gripe pero va descendiendo la positividad en muestras hospitalarias, donde se detecta de manera similar el AH1 y el AH3, además de otros coronavirus.