Cuéllar (Segovia) registra la temperatura más baja de este domingo con 3,9°C

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este domingo, 14 de septiembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 3,9 grados que se han medido en Cuéllar, en la provincia de Segovia.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este domigno en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, cuatro de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras Cuéllar figura la estación de Palacios de la Sierra, en la provincia de Burgos, con 4,6 grados; seguida de Ucero y San Pedro Manrique, en la provincia soriana, con 4,8 y 5 grados, respectivamente.

En quinto lugar del ranking de la diez mínimas del país figura la estación meteorológica de Reinosa (Cantabria), 5,1 grados; seguida de Monterrubio de la Demanda (Burgos) y Puerto del Pico (Ávila), ambas con 5,3 grados; Valderredible, Cubillo de Ebro (Cantabria), con 5,8 grados; Morón de Almazán (Soria), con 5,9 grados, y Aguilar de Campoo (Palencia), con 6,2 grados.