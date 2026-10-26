CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del lunes, con la mínima en Sanabria (Zamora) con -1,4º

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este lunes, 26 de octubre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los -1,4 grados que se han medido en Sanabria (Zamora).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este lunes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, cuatro de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad y dos de ellas están bajo cero.

En concreto, tras Sanabria figura la estación de Cuéllar (Segovia), con -0,9 grados, y ya en positivo Navasfrías (Salamanca) y Fresno de Sayago (Zamora), con 0,3 y 0,4 grados respectivamente, en cuarto y quinto lugar del ranking nacional.

Pedrosillo de los Aires (Salamanca) y Villardeciervos (Zamora) ocupan los puestos octavo y noveno del ranking de temperaturas frías del país con 0,7 y 0,8 grados en cada caso.