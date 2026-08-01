CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del miércoles, con la mínima en Sanabria (Zamora) con 7,8°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 1 de agosto, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 7,8 grados que se han medido en la estación de Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora).

Según figura en la información sobre las temperaturas de este miércoles en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, tres de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Sanabria figuran las estaciones de Alto Campoo (Cantabria), con 8,4 grados, seguida de Vega de Urriellu (Asturias) y Puerto del Pico (Ávila), ambas con 8,7 grados, y Navasfrías (Salamanca), con 9,1 grados.

En la lista de las diez mínimas más bajas figuran también Cuéllar (Segovia), con 9,3 grados, y Mirador del Cable (Cantabria), con 9,5 grados, y cierran el ranking de las diez mínimas del país San Pedro Manrique (Soria), con 9,6 grados; Coriscao (Cantabria), con 9,7, y Palacios de la Sierra, con 9,8 grados.