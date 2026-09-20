CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del país, con la mínima en Puerto el Pico (Ávila) con 3,6°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este domingo, 20 de septiembre, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 3,6 grados que se han medido en Puerto el Pico (Ávila).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este lunes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, tres de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Puerto el Pico se sitúa la estación de San Pedro Manrique (Soria) que ha marcado 3,8 grados, mientras que Cuéllar (Segovia) y Valderredible, Cubillo de Ebro (Cantabria) han registrado 4,4 grados.

A continuación se sitúan Pradollano, Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con 4,7 grados; Aguilar de Campoo (Palencia), también con 4,7; y Villablino (León) y Reinosa (Cantabria), con 4,8 grados en ambos casos.

La relación se completa con Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora), con cinco grados, y Vitoria-Gasteiz Aeropuerto (Álava), con 5,2 grados.