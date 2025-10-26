CyL registra tres de las diez temperaturas más bajas de España de esta noche

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Según la predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 10:50

   VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Castilla y León ha registrado en las primeras horas de este domingo, 26 de octubre, tres de las diez temperaturas más bajas de España que ha encabezado la estación de Astún (Huesca), donde se han registrado -3,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

   Así, en Castilla y León la estación de Aguilar de Campoo (Palencia) ha registrado -1,0 grados y las de Villablino y Lagunas de Somoza, en la provincia de León, han alcanzado los -0,8 y -0,5 grados, respectivamente.

