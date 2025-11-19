CyL registró 12.541 nacimientos en 2024 y el segundo peor saldo vegetativo de -16.027 personas

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró un total de 12.541 nacimientos en el año 2024, un 0,36 por ciento más que en el año anterior (45 más en cifras absolutas respecto a los datos de 2023) y el octavo mayor incremento porcentual del país donde cayeron un 0,83 por ciento hasta los 318.005 nacimientos.

A pesar de ese ligero incremento del 0,36 por ciento respecto a los nacimientos de 2023, los datos confirman la tendencia a la baja de los nacimientos en Castilla y León en los últimos años, con 2010 como el ejercicio con el mejor dato de natalicios con 20.486, cifra que bajó a 17.389 en 2015; 13.652 en 2020 y 13.095 en 2021 para subir ligeramente en 2022 con 13.135, tras lo que cayó a 12.496 en 2023 y ha llegado a 2024 con 12.541.

Esto supone que Castilla y León ha registrado 7.945 nacimientos menos que en 2010 y 5.333 menos respecto a los datos de 2000, cuando registró 17.874.

Así consta en el informe sobre el Movimiento Natural de la Población y los Indicadores Demográficos de 2024 publicados este miércoles por el INE, según los cuales las defunciones subieron un 1,7 por ciento en Castilla y León hasta 28.568, frente a 28.102 de 2023 (466 más en cifras absolutas).

Se trata en este caso del cuarto mayor aumento el país donde las defunciones se mantuvieron invariables. El mayor número de defunciones de los últimos años se registró en 2020, con 36.197, para bajar a 29.299 en 2021 y subir en 2022 a 31.017. Un año después, en 2023, bajaron a 28.102 y han subido a 28.568 en 2024.

Esto supone que Castilla y León ha registrado el segundo peor saldo vegetativo, con -16.027 personas, tras Galicia, con -19.399, y es superior además al saldo vegetativo de 2023 (-15.606 personas). El saldo vegetativo sólo ha sido positivo en cinco territorios liderados por la Comunidad de Madrid, con 1.362 más.

Por su parte, el número medio de hijos por mujer en Castilla y León se sitúa en 1,07, ligeramente inferior al nacional que alcanza los 1,10, con la segunda esperanza de vida más alta al nacer, junto con Navarra, con el 84,7 años, dos décimas más que hace un año, y por encima de la media que se sitúa en 84,0 años tras haber ha subido también décimas respecto a 2023.