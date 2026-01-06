CyL registró 18.258 solicitudes de prestaciones por desempleo en noviembre y 17.313 altas

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró a lo largo del mes de noviembre de 2025 un total de 18.258 solicitudes de prestaciones por desempleo con un plazo de reconocimiento de 1,10 días, por debajo de la media que supera el doble hasta 2,89 días, según los últimos datos facilitados a Europa Press desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, a lo largo del citado mes se tramitaron en la Comunidad castellano y leonesa un total de 17.313 altas correspondientes al concepto de prestación por desempleo.

De las 18.258 solicitudes por prestaciones por desempleo registradas en Castilla y León a lo largo del mes de noviembre la mayor parte, 16.404, correspondieron a prestaciones contributivas, mientras que 1.832 se engloban en el concepto de subsidio, 22 pertenecen al concepto de renta activa de inserción y ninguna corresponde a programas de activación de empleo.

Por su parte, la mayor parte de las 17.313 altas de prestaciones presentadas en el mes de noviembre en Castilla y León correspondió también a prestaciones contributivas (15.707), seguidas de las altas correspondientes al concepto de subsidio (1.564) y de las de renta activa de inserción (42) y ninguna en programas de activación de empleo.

Según los datos aportados por el Ministerio, un total de 57.020 ciudadanos de Castilla y León se benefició en noviembre de algún tipo de prestación por desempleo (37.955 de una prestación contributiva, 18.958 de un subsidio y 107 de una renta activa de inserción), por un importe de 83,45 millones de euros y por una cuantía media de 989,6 mensuales (1.029,1 en España).

Por provincias, la mayor parte de los beneficiarios está en Valladolid, con 11.317, seguida de León (11.131), Burgos (8.903), Salamanca (8.185), Zamora (4.418), Ávila (4.339), Palencia (3.574), Segovia (3.260) y Soria (1.893).