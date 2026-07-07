CyL registró el junio la temperatura media y la temperatura media de máximas más elevadas desde 1900

Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura en CyL en el mes de junio - @AEMET_CYL

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró un mes de junio de carácter "extremadamente cálido" con una anomalía de 4,4 grados en las temperaturas diurnas y de 3,5 grados en las medias y fue además el mes de junio con la temperatura media y la temperatura media de máximas más elevadas desde el año 1900 y el tercero respecto a la temperatura media de mínimas.

Por su parte, la valoración de las temperaturas nocturnas fue de mes muy cálido con una anomalía también positiva de 2,7 grados. Así consta en el Avance Climatológico Mensual difundido por la Aemet sobre el mes de junio cuando se superaron "numerosos" récords históricos de temperatura en Castilla y León.

En junio hubo 24 días de temperatura máxima superior o igual a 25 grados, ocho más que en el periodo de referencia, y 14 días de temperatura máxima superior o igual a 30 grados, siete días más en este caso.

Tanto las temperaturas máximas como mínimas fueron superiores a su promedio durante la casi totalidad del mes --excepto en torno al día 4 las máximas y a los días 5 y 10 las mínimas-- y ambas alcanzaron sus valores más elevados en el período comprendido entre los días 20 y 24. La Aemet ha destacado el descenso de las temperaturas diurnas de 8 grados entre el día 24 y el 25. Las oscilaciones térmicas más elevadas se produjeron el día 12 con un promedio global de 20,9 grados.

Las temperaturas máximas más altas correspondieron a Miranda de Ebro (Burgos) los días 23 y 24, con un valor de 42,3 y 42,1 respectivamente, y a Sardón de Duero (Valladolid) el día 23 con un valor de 42 grados mientras que las mínimas más bajas se registraron en El Puente Casa Forestal (Zamora) el 5 de junio con un valor de 0,2.

Por su parte, el día más cálido fue el 23 con 27,8 grados de temperatura media y el más frío fue el día 5 con una temperatura media de 14 grados.

En cuanto a las precipitaciones, junio registró un déficit del 54 por ciento respecto al promedio mensual, con un balance general de mes muy seco en el noroeste de la Comunidad y en áreas del noreste y sureste; seco en el resto y llegó a ser localmente normal.

Respecto a los valores medios, destacan los cuatro días de precipitación apreciable, frente a los seis del período de referencia, es decir, dos menos.

Los registros más bajos, inferiores a 10 litros por metro cuadrado, se distribuyeron de manera local en la mitad sur de la Comunidad y en su tercio noroccidental, mientras que los valores más altos, superiores a 20 litros por metro cuadrado, en su mayoría se localizaron en su extremo norte, así como en áreas de su franja suroccidental.

Aunque las precipitaciones fueron escasas, entre los días 14 y el 20 se produjeron en mayor número y con registros más elevados con un "marcado carácter tormentoso". Destaca en este caso la precipitación registrada el 14 de junio en Pantano de Requejada (Palencia), con un valor de 34,5 litros por metro cuadrado, y la intensidad máxima de precipitación correspondiente a Villarino de los Aires (Salamanca) el 17, con un valor de 106,8 litros por metro cuadrado y hora, que fue efeméride absoluta.

Por último, las rachas máximas de viento de carácter fuerte hubo escasas a lo largo del mes, destacando las correspondientes a Migueláñez (Segovia) y a Villafáfila (Zamora) el 21, ambas con un valor de 93 kilómetros por hora, "efeméride mensual".