CyL registró un mes de mayo "muy cálido" con una anomalía de +1,6 grados

Mapa elaborado por la Aemet sobre el balance del mes de mayo en términos de temperatura - @AEMET_CYL

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de mayo "muy cálido" y alcanzó en concreto una anomalía de +1,6 grados respecto al valor medio para el quinto mes del año, según los primeros datos aportados por la Aemet y consultados por Europa Press.

Sin embargo, en el caso de las precipitaciones mayo fue un mes "normal" ya que alcanzó registros "similares" al valor medio para este periodo del año.

La Aemet ha recordado también que en España el episodio de calor de finales de mayo fue extraordinario para la época del año y los días 22, 27, 28 y 29 batieron récords de día cálido. "Esto quiere decir que fueron los de mayor temperatura media en el conjunto de España para sus fechas concretas desde, al menos, 1950", ha precisado la Aemet.