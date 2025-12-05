CyL registró un mes de noviembre normal en temperaturas y húmedo, con un superávit del 36%

Mapa publicado por la Aemet sobre el balance de las precipitaciones registradas en CyL en el mes de noviembre - @AEMET_CYL

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de noviembre "normal" en cuanto a temperaturas, con una anomalía de 0,3 grados en positivo, y "húmedo" en cuanto a las precipitaciones acumuladas, con un superávit del 36 por ciento sobre el promedio.

Así consta en el 'Avance Climatológico Mensual' elaborado por la Aemet y consultado por Europa Press que destaca los 14 días de precipitación apreciable, tres más respecto a los once correspondientes al periodo de referencia.

Los valores más bajos de precipitación, por debajo de 50 litros por metro cuadrado, se registraron en el centro de Castilla y León y en el este y sur de Soria mientras que los valores más elevados, por encima de 200 litros por metro cuadrado, correspondieron al norte y suroeste de la Comunidad y al noroeste de Zamora.

La mayor parte de las precipitaciones se produjeron en dos episodios, el primero los días 5 y 7 y el segundo entre los días 13 y 15, por el paso de la borrasca Claudia, con registros generalizados por toda la Comunidad en ambos casos.

La Aemet ha destacado además la precipitación registrada en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca) el 13 de noviembre con de 171,4 litros por metro cuadrado, y la intensidad máxima de precipitación de 39,6 litros por metro cuadrado y hora que cayeron el 14 en Puerto el Pico (Ávila) y el día 7 en Pedrosa del Príncipe (Burgos), que anotó efeméride mensual.

Por su parte, hubo escasa actividad tormentosa en noviembre cuando se anotaron numerosas rachas máximas de viento de carácter fuerte el día 5, y desde el día 12 al 14, también con el paso de la borrasca Claudia, mientras que el resto del mes fueron escasas. Destaca en este caso la registrada en La Pinilla, Estación de Esquí (Segovia) el día 13, con un valor de 138 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, noviembre fue "normal" en la mayor parte del territorio, "cálido" en áreas de su extremo noreste y del oeste de León, y localmente frío en el sureste de la Comunidad. La Aemet ha precisado que tanto a las temperaturas máximas, como a las mínimas y a las medias les corresponde una valoración de normal y una anomalía positiva de 0,3 grados.

A esto ha añadido que las temperaturas, diurnas y nocturnas presentaron un comportamiento fluctuante en torno a su promedio a lo largo del mes que superaron "de manera más significativa" durante la primera quincena y permanecieron por debajo de él durante gran parte de la segunda.

Las temperaturas máximas alcanzaron sus valores más elevados a principios de mes, desde el día 3 al día 5, y el día 12, mientras que las mínimas lo hicieron el día 13, si bien ambas presentaron los días 21 y 22 sus registros medios inferiores.

La Aemet ha destacado además que durante la segunda quincena, salvo días puntuales, se registraron "numerosas heladas" distribuidas por toda la Comunidad. También ha señalado el "ascenso notable" de las mínimas entre los días 22 y 23, en torno a 7 grados.

Por su parte, las oscilaciones térmicas más elevadas correspondieron al día 3, próximas a los 17 grados de manera global. La máxima más alta se registró el día 4 en Cuéllar (Segovia) cuando el mercurio llegó a los 24,9 grados, y la mínima más baja tuvo lugar el 22 también en Cuéllar con -9,5 grados.

Finalmente y según este informe, los días más cálidos de noviembre fueron el 12, con 12 grados, y el 13, con 12,2 grados de temperatura media, mientras que la jornada más fría correspondió al 22 con una temperatura media de 1,2 grados. La Aemet ha precisado por último que los valores medios fueron similares a los correspondientes al período de referencia.