CyL registró un mes de octubre "muy cálido" con una anomalía de 1,4 grados y "muy seco" con un déficit del 48%

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la temperatura correspondiente al mes de octubre de 2026
Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la temperatura correspondiente al mes de octubre de 2026 - AEMET_CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 17:39
Seguir en

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha registrado un mes de octubre "muy cálido" y concluyó con una anomalía de 1,4 grados más respecto al valor medio para el décimo mes del año, según el Avance Climatológico Mensual publicado por la Aemet y consultado por Europa Press.

En el caso concreto de los valores medios destacan los cinco días registrados de temperatura máxima superior o igual a 25 grados frente a los tres días del período de referencia. Las temperaturas máximas más altas se registraron en Candeleda (Automática) los días 1, 13 y 14, con unos valores de 31,5, 31,3 y 31,7 grados, respectivamente, y las mínimas más bajas se han registrado en Cuéllar (Segovia) los días 24 y 29, con unos valores de -4 y -3,7 grados, respectivamente, y en el Puente (Casa Forestal) (Zamora) con -3,9 grados el 24.

Y los días más cálidos fueron los días 14 y 15 ambos con una temperatura media en torno a 19 grados mientras que el más frío fue el 19 con una temperatura media de 7,7 grados.

Además, octubre fue un mes "muy seco" y concluyó con un déficit del 48 por ciento respecto al valor medio para este periodo del año. Según los valores medios, destacan los siete días de precipitación apreciable registrados frente a los diez correspondientes al período de referencia.

Los valores más bajos de precipitación, inferiores a 20 litros por metro cuadrado, correspondieron en su mayoría al noroeste de la Comunidad, mientras que los registros más elevados, superiores a 70 litros por metro cuadrado, se localizaron en los extremos sur y noreste.

El período comprendido entre el día 2 y el 7 y el día 17 registró las precipitaciones más frecuentes y los valores acumulados más elevados y destaca el episodio convectivo registrado entre los días 3 y 6.

Como datos significativos, la Aemet reseña la precipitación registrada el día 5 en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca), cuyo valor fue de 59,6 litros por metro cuadrado, la intensidad máxima de precipitación de 69,6 litros por metro cuadrado y hora registrada en Fuente el Sol (Valladolid) el día 2, lo que supuso un nuevo récord mensual, y la intensidad máxima de precipitación registrada en Valladolid-Vivero Forestal el 6, con un valor de 69 litros por metro cuadrado y hora, que fue "efeméride absoluta".

Por último, la Aemet ha destacado que en octubre no se produjeron rachas máximas de carácter fuerte.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado