CyL registró un mes de octubre "muy cálido" con una anomalía de 1,4 grados y "muy seco" con un déficit del 48%

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la temperatura correspondiente al mes de octubre de 2026 - AEMET_CYL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha registrado un mes de octubre "muy cálido" y concluyó con una anomalía de 1,4 grados más respecto al valor medio para el décimo mes del año, según el Avance Climatológico Mensual publicado por la Aemet y consultado por Europa Press.

En el caso concreto de los valores medios destacan los cinco días registrados de temperatura máxima superior o igual a 25 grados frente a los tres días del período de referencia. Las temperaturas máximas más altas se registraron en Candeleda (Automática) los días 1, 13 y 14, con unos valores de 31,5, 31,3 y 31,7 grados, respectivamente, y las mínimas más bajas se han registrado en Cuéllar (Segovia) los días 24 y 29, con unos valores de -4 y -3,7 grados, respectivamente, y en el Puente (Casa Forestal) (Zamora) con -3,9 grados el 24.

Y los días más cálidos fueron los días 14 y 15 ambos con una temperatura media en torno a 19 grados mientras que el más frío fue el 19 con una temperatura media de 7,7 grados.

Además, octubre fue un mes "muy seco" y concluyó con un déficit del 48 por ciento respecto al valor medio para este periodo del año. Según los valores medios, destacan los siete días de precipitación apreciable registrados frente a los diez correspondientes al período de referencia.

Los valores más bajos de precipitación, inferiores a 20 litros por metro cuadrado, correspondieron en su mayoría al noroeste de la Comunidad, mientras que los registros más elevados, superiores a 70 litros por metro cuadrado, se localizaron en los extremos sur y noreste.

El período comprendido entre el día 2 y el 7 y el día 17 registró las precipitaciones más frecuentes y los valores acumulados más elevados y destaca el episodio convectivo registrado entre los días 3 y 6.

Como datos significativos, la Aemet reseña la precipitación registrada el día 5 en La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca), cuyo valor fue de 59,6 litros por metro cuadrado, la intensidad máxima de precipitación de 69,6 litros por metro cuadrado y hora registrada en Fuente el Sol (Valladolid) el día 2, lo que supuso un nuevo récord mensual, y la intensidad máxima de precipitación registrada en Valladolid-Vivero Forestal el 6, con un valor de 69 litros por metro cuadrado y hora, que fue "efeméride absoluta".

Por último, la Aemet ha destacado que en octubre no se produjeron rachas máximas de carácter fuerte.