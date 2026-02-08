CyL registró el sábado 70 nuevos incidentes por el temporal

CyL registró el sábado 70 nuevos incidentes, 43 por nevadas, 7 por vientos, 5 por lluvias y 15 por avenidas - 112CYL

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró el sábado un total de 70 nuevos incidentes debido a fenómenos meteorológicos adversos por el temporal, de los cuales 43 corresponden a nevadas, siete por vientos, cinco por lluvias y 15 por avenidas.

Así lo ha detallado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a través de un mensaje en redes sociales del que se hace eco Europa Press, en el que se explica que se mantiene la alerta declarada por la Agencia de Protección Civil de la Junta.

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias continúa con las labores de seguimiento de las previsiones meteorológicas y de la evolución de los incidentes en curso.