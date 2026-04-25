CyL registró el viernes una "intensa" actividad tormentosa con más de 850 descargas eléctricas en Salamanca

Intensa actividad tormentosa en el día de ayer, especialmente en el suroeste de la Comunidad. En la provincia de Salamanca se registraron 864 descargas eléctricas. - AEMET

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León una "intensa" actividad tormentosa durante la jornada de este viernes, con especial incidencia en el suroeste de la Comunidad, donde la provincia de Salamanca contabilizó un total de 864 descargas eléctricas nube-tierra.

En el conjunto de la Comunidad, la actividad eléctrica se ha distribuido de forma desigual, con otros valores destacados como las 262 descargas eléctricas contabilizados en Ávila, así como 136 en León, 57 en Zamora, 56 en Segovia y otros 56 en Soria.

Por el contrario, la incidencia fue mucho menor en provincias como Palencia, con once descargas, Burgos, con cuatro, y Valladolid, donde apenas se registró una, según datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).