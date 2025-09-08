CyL, segunda autonomía que más destina de su presupuesto a políticas sociales y séptima en gasto por habitante

VALLADOLID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León es la segunda autonomía que más porcentaje de su presupuesto destinó en 2024 a políticas sociales, un 64,6 por ciento, solo superada por Murcia (64,7 por ciento) y por encima del 59,1 por ciento del país.

Además, según se desprende del informe dado a conocer hoy por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la Comunidad es la séptima en gasto por habitante, con un total de 3.651,8 euros, por encima de la media de 3.277,1 euros.

En este sentido, la comunidad castellanoleonesa ha incrementado en 903,3 euros el gasto por habitante destinado a estas políticas en los últimos cinco años analizados (2019-2024), la sexta mejor cifra superada por Navarra (1,174,3 euros), Extremadura (1.132,6 euros), Asturias (967,8 euros), País Vasco (953,3 por ciento) y La Rioja (919 euros). La media del país se sitúa en los 658,1 euros, casi 245,2 euros menos que la autonómica.

En cuanto al porcentaje destinado a estas políticas en el periodo 2019-2024, Castilla y León obtuvo el sexto mejor resultado, con un incremento del 32,87 por ciento, por encima de la media del 25,13. La mayor tasa la alcanzó Extremadura, con un crecimiento del 37,86 por ciento, mientras que el menor lo ha marcado Cataluña, con 14,97 por ciento.

Por políticas, Castilla y León aumentó, en los últimos cinco años, un 28,3 por ciento su presupuesto en Sanidad, noveno registro, con Aragón (35,5 por ciento), Extremadura (34,9 por ciento) y Andalucía (34,8 por ciento) con los registros más altos. Un porcentaje que se tradujo, en el caso de la Comunidad, en un incremento de 1.065 millones de euros --tercero más alto-- y de 460,6 euros por habitante --quinta mejor tasa--, y superior a la media en este último caso que se fija en 274,6 euros por persona.

Si atendemos a las cifras de 2024, Castilla y León se sitúa tercer en cuanto al porcentaje total de gasto en políticas sanitarias, 35,7 por ciento, cuando la media es de 30,9 por ciento-- y la sexta por habitante, con 2.018,6 euros, por los 1.717,3 de la media del país.

En Educación, los resultados son parejos a los sanitarios. Así, es la sexta con un mayor incremento del presupuesto en los últimos cinco años, 34,2 por ciento, por encima de la media del 30,6 por ciento; un aumento de 685,2 millones y 295,8 euros por habitante --242,8 euros marca el conjunto del país.

No obstante, si atendemos al 2024 el informe detalla que el porcentaje destinado a Educación, 19,9 por ciento está ligeramente por debajo de la media nacional, 20,3 por ciento; mientras que el gasto por habitante, 1.127,9 euros, se sitúa justo por encima del conjunto de autonomías, 1.126,9 euros.

Por último, en Servicios Sociales, el incremento del gasto para esta política entre 2019 y 2024 se situó en el 39,6 por ciento, muy por debajo de la media nacional del 51,8 por ciento; con un aumento de 341,5 millones, por los 1.198,2 de Castaluña y de 146,9 euros por habitante, por encima del conjunto de autonomías, que fue de 140,7.

En cuanto al ejercicio de 2024, las cifras mejoran con un incremento del 8,9 por ciento --la cuarta mejor y por encima de la media nacional, del 7,8 por ciento-- y de 505,2 euros por habitante, por los 433 euros del conjunto de las autonomías.

DEUDA

Con los datos de este informe, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha pedido destinar el coste del pago de la deuda de las comunidades autónomas a inversión en políticas sociales, que solo en 2024 experimentaron un recorte de 2.364 millones. Así se desprende del estudio realizado por la entidad social, según el cual desde 2010 el dinero destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha bajado 8,3 puntos.

El coste de la deuda ha aumentado en 2024, según la asociación, en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta un 15,29 por ciento del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, "el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50 por ciento de lo que se dedica a Sanidad".

En consecuencia, consideran que la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, permitiría "un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando sus presupuestos para recuperar recortes que se han producido en los últimos años".

Para la asociación de directores y gerentes, la desigualdad en los servicios de las comunidades queda "patente" y sitúa a la Comunidad de Madrid como la que menos invierte en políticas sociales con 574 euros menos por habitante que la media nacional, seguida de Cataluña (2.940,8 euros por habitante) y Andalucía (3.158). Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) son las de mayor inversión por habitante.

Según se desprende del estudio, si en el año 2010 dos de cada tres euros eran destinados a estas políticas, en el año 2024 se han reducido en ocho puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Esta tendencia se "ha agudizado en 2024", según directores de Servicios Sociales, donde se produjo un incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas de 9.753 millones y, sin embargo, "sólo el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones".

Según los datos aportados en el informe, entre 2014 y 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas y en los años siguientes, impulsado por los presupuesto del Estado, "ha ido aumentando hasta los 159.339,8 millones en 2023".

Sin embargo, el estudio ha alertado de "un parón en 2024 y 2025 por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado", a lo que hay que sumar una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a este tipo de políticas fue de 67,4 por ciento, mientras que en el año 2024 fue de 59,1 por ciento.

Los gerentes en servicios sociales consideran que, aunque la "crisis sanitaria y social provocada por el Covid 19 demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales", el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas "sólo ha sido del 14,5 por ciento entre 2020 y 2024, mientras que el aumento del gasto en el resto de políticas fue el 62 por ciento en ese mismo periodo (4,5 veces más)". Ello "evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas", han alertado.