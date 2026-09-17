CyL, segunda CCAA con mejor nota en Servicios Sociales

Mapa de las calificaciones obtenidas por las CCAA en el último Índice DEC. - DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha obtenido la segunda mejor calificación en Servicios Sociales, con un 7,20, por detrás del País Vasco, que en primera posición logra un 7,35, según los datos del último Índice DEC que este jueves ha dado a conocer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según dicho informe, la Comunidad "muestra un Sistema muy equilibrado" que ha ido "mejorando" desde 2012 y es una de las que mejores ratios registra entre cobertura y gasto y así la cobertura de prestaciones en atención a la Dependencia obtiene una puntuación de 8,3 en la escala del Observatorio, por encima de la media nacional de 5,1.

El gasto en Servicios Sociales del Gobierno regional y de las entidades locales alcanza los 627,7 euros por habitante y año frente a la media nacional que se sitúa en 575,5 euros

Igualmente, en lo que se refiere a plazas residenciales de financiación pública para mayores de 75 años, Castilla y León registra una cobertura del 11,56 por ciento, más del doble de la media estatal, que es del 5,50 por ciento.

En lo que tiene que con discapacidad, Castilla y León está por encima de España, con 4,51 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de edad con discapacidad reconocida, frente a 1,79 de media nacional, y con 6,51 plazas en centros de día y ocupacionales, frente a 3,22 de media nacional.

Otro de los aspectos en los que destaca la Comunidad es en acogimientos familiares de menores, con una 61,9 por ciento del total, frente al 51,8 por ciento nacional, además de que también está por encima de la media nacional en plazas de alojamientos para víctimas de violencia de genero, con 26,1 plaza por cada 100 mujeres, frente a 16,2 plazas de tasa en España.

MENOR COBERTURA

Por otro lado, los servicios con menor cobertura en la Comunidad tienen que ver con el número de profesionales por habitante, con un ratio de profesional para cada 1.536 personas, frente a una media nacional de uno por cada 1.363.

Según el informe DEC, Castilla y León muestra una "gran eficiencia" en su sistema, lo que se atribuye a la colaboración y "protagonismo" de las entidades locales en la prestación de servicios, la cultura "del consenso" y la integración de la Dependencia en los Servicios Sociales.