Vázquez asegura que CyL se "consolida" con uno de los sistemas de Servicios Sociales "más avanzados" de España

Archivo - El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID/MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha destacado el segundo puesto alcanzado por la comunidad autónoma en el índice DEC, lo que "consolida" a la Comunidad como uno de los sistemas de servicios sociales "más avanzados" de España.

Vázquez, que ha asistido a la presentación del informe DEC, ha aseverad que este indicador "es una herramienta rigurosa, objetiva e independiente" para evaluar el desarrollo de la protección social.

Asimismo, el consejero ha subrayado que este resultado es fruto del "diálogo, la cooperación y el consenso" entre la Junta, las entidades locales y las organizaciones del Tercer Sector.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España por el reconocimiento otorgado a la comunidad.

Alejandro Vázuqez ha destacado que Castilla y León destina 627,7 euros por habitante a servicios sociales, cifra que está por encima de la media nacional, a lo que ha añadido que el gasto social representa el 2 por ciento del PIB regional y que se mantiene "un esfuerzo presupuestario sostenido".

Iguialmente, ha resaltado que la comunidad está a la cabeza en atención a la dependencia y en la ratio de cobertura de plazas residenciales públicas para personas mayores y con discapacidad, al tiempo que ha reconocido el "trabajo y compromiso" de todos los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León